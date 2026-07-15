Карима Бабаева осудили на 17 лет по делу об аксайских рынках

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В Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде вынесен приговор по одному из самых резонансных дел последних лет, связанному с ликвидацией аксайских рынков «Атлант», «Овощной», «Строительный» и «Алмаз». Все 15 фигурантов получили наказание в виде длительных сроков лишения свободы.Центральными фигурами в этом деле стали владелец рынков Карим Бабаев и бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко. По версии следствия, Бабаев организовал преступное сообщество, занимавшееся незаконным оборотом земель и организацией торговой деятельности. Его предполагаемым сообщником, согласно материалам дела, был Виталий Борзенко, который, как утверждается, оказывал содействие в оформлении земельных участков.Основные приговоры:Карим Бабаев приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 4,4 миллиона рублей, ограничение свободы на полтора года и пятилетний запрет на предпринимательскую деятельность. Время, проведенное под стражей с ноября 2021 года, будет учтено при отбытии наказания. При этом Бабаев был освобожден от ответственности по статье «Мошенничество».Виталий Борзенко получил идентичный срок – 17 лет колонии строгого режима и штраф 4,4 миллиона рублей. На два года бывшему главе района запрещено занимать государственные должности.Андрей Ремизов приговорен к 16 годам колонии строгого режима, штрафу 4 миллиона рублей, году ограничения свободы и двухлетнему запрету на занятие госдолжностей.Анатолий Свириденко также получил 16 лет строгого режима, штраф 4 миллиона рублей, год ограничения свободы и двухлетний запрет на занятие госдолжностей.Остальным подсудимым назначены сроки до 16 лет лишения свободы в исправительных учреждениях общего и строгого режимов, а также штрафы, ограничения свободы и запреты на занятие определенных должностей.Несмотря на суровость приговоров, назначенные сроки оказались значительно меньше тех, что запрашивало государственное обвинение. Так, для Бабаева прокурор требовал 25 лет колонии и 7 миллионов рублей штрафа, а для Борзенко – 25 лет и 5,5 миллиона рублей.Дело о незаконных рынках тянется более пяти лет, из которых три года занял сам судебный процесс. В 2021 году рынки были закрыты силовыми структурами. На скамье подсудимых оказались, помимо Бабаева и Борзенко, еще 17 человек, обвиняемых по статьям, в том числе «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Отмывание денег».Подсудимые на протяжении всего процесса настаивали на своей невиновности, заявляя о фальсификации доказательств. Ситуация осложнялась тем, что некоторые из обвиняемых находились под стражей. Защита неоднократно пыталась добиться изменения меры пресечения, однако безрезультатно. Известно, что один из фигурантов практически ослеп в СИЗО, а одна из подсудимых скончалась, находясь под арестом.Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в вышестоящих инстанциях.