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Канализационный люк провалился под землю посреди дороги в Ростове

Канализационный люк провалился под землю посреди дороги в Ростове
Ростовчане из садового товарищества «Чкаловец» жалуются на провалившийся под землю канализационный люк. Об этом пишет DonDay.

По словам местных жителей, проблема появилась на улице Украинской, 174. На протяжении нескольких лет водители страдают от качества дорожного покрытия. Вместе с тем посреди проезжей части появилась яма из-за перекосившегося люка.

Люди просят городскую власть помочь в решении проблемы: починить люк и привести в порядок дорогу.
Фото: DonDay
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