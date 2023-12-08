Какие выставки посетить в Ростове в Международный день художника 8 декабря
Международный день художника отмечается 8 декабря. Rostov.ru собрал выставки, которые уже сегодня можно посетить в Ростове-на-Дону.
В Донской публичной библиотеке на улице Пушкинской, 175А проходит выставка живописи и графики местной художницы Натальи Чубановой «Возвращение к истокам». Картины будут стоять в библиотеке до 13 декабря. В экспозиции представлены работы, связанные с историей Донского края, традициями, обрядами и жизнью казаков. Картины выполнены в различных техниках: офорт, литография, монотипия, гуашь, акварель, смешанная техника.
В библиотеке можно посмотреть на изображения гоголевских персонажей на выставке Сергея Алимова "Иллюстрации к поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»», которая проходит до 25 января 2024 года.
В Ростовском областном музее изобразительных искусств на проспекте Чехова, 60 проходит выставка живописи Оксаны Бегма «Я так вижу». Представлены работы на самые различные тематики. Ростовские пейзажи - одна из главных тем. Картины художницы можно увидеть до 18 декабря.
В музее также представлено собрание голландской живописи на постоянной выставке «Западноевропейское искусство. Барокко».
Здесь же можно ознакомиться с работами донских художников на экспозиции «Из музейного собрания». Работы посвящены истории и культуре Дона.
В Ростовском областном музее изобразительных искусств на улице Пушкинской, 115 проходит выставка «Автопортрет в собрании РОМИИ», которая продлится до 25 декабря. Представлено около 100 работ художников, начиная с 20-х годов 20-го века.
Здесь же проходит выставка, посвященная 120-летию со дня образования Союза русских художников. Экспозиция «Союз русских художников. Живопись их собрания музея». Основная тематика - русская природа, быт и нравы. Проходит до 30 декабря.
Также в этом музее представлена экспозиция «Ивана Айвазовского. Наставники и последователи». Основой выставки являются полотна Айвазовского - мариниста 19-го века. Картины ростовчане могут увидеть до 30 декабря.
В музее на Пушкинской работает постоянная экспозиция «Русское искусство 17-го – 19-го веков». Представлены портретные и пейзажные работы.
А в Ростовском областном музее краеведения на улице Большой Садовой, 79 можно увидеть картины французского художника и одного из основателей импрессионизма на выставке «Клод Моне. Магия воды и света». Последний день, когда можно увидеть работы живописца, – 30 декабря.
В библиотечно-информационном центре имени Ю. А. Гагарина на проспекте Королева, 3 гости смогут побывать на выставке абстрактной живописи Ассоциации художников нового времени. Она проходит до 29 декабря. Художники представят работы, состоящие из абстрактных форм, цветов, фактур и эмоций.