Фото: Ростов ру

Международный день художника отмечается 8 декабря. Rostov.ru собрал выставки, которые уже сегодня можно посетить в Ростове-на-Дону.В Донской публичной библиотеке на улице Пушкинской, 175А проходит выставка живописи и графики местной художницы Натальи Чубановой «Возвращение к истокам». Картины будут стоять в библиотеке до 13 декабря. В экспозиции представлены работы, связанные с историей Донского края, традициями, обрядами и жизнью казаков. Картины выполнены в различных техниках: офорт, литография, монотипия, гуашь, акварель, смешанная техника.В библиотеке можно посмотреть на изображения гоголевских персонажей на выставке Сергея Алимова "Иллюстрации к поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»», которая проходит до 25 января 2024 года.В Ростовском областном музее изобразительных искусств на проспекте Чехова, 60 проходит выставка живописи Оксаны Бегма «Я так вижу». Представлены работы на самые различные тематики. Ростовские пейзажи - одна из главных тем. Картины художницы можно увидеть до 18 декабря.В музее также представлено собрание голландской живописи на постоянной выставке «Западноевропейское искусство. Барокко».Здесь же можно ознакомиться с работами донских художников на экспозиции «Из музейного собрания». Работы посвящены истории и культуре Дона.В Ростовском областном музее изобразительных искусств на улице Пушкинской, 115 проходит выставка «Автопортрет в собрании РОМИИ», которая продлится до 25 декабря. Представлено около 100 работ художников, начиная с 20-х годов 20-го века.Здесь же проходит выставка, посвященная 120-летию со дня образования Союза русских художников. Экспозиция «Союз русских художников. Живопись их собрания музея». Основная тематика - русская природа, быт и нравы. Проходит до 30 декабря.Также в этом музее представлена экспозиция «Ивана Айвазовского. Наставники и последователи». Основой выставки являются полотна Айвазовского - мариниста 19-го века. Картины ростовчане могут увидеть до 30 декабря.В музее на Пушкинской работает постоянная экспозиция «Русское искусство 17-го – 19-го веков». Представлены портретные и пейзажные работы.А в Ростовском областном музее краеведения на улице Большой Садовой, 79 можно увидеть картины французского художника и одного из основателей импрессионизма на выставке «Клод Моне. Магия воды и света». Последний день, когда можно увидеть работы живописца, – 30 декабря.В библиотечно-информационном центре имени Ю. А. Гагарина на проспекте Королева, 3 гости смогут побывать на выставке абстрактной живописи Ассоциации художников нового времени. Она проходит до 29 декабря. Художники представят работы, состоящие из абстрактных форм, цветов, фактур и эмоций.