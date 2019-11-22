Какие истории рассказывают ростовскому антропологу древние черепа и кости



Антрополог Елена Батиева с помощью черепов и костей изучает историю Донского края. Сейчас она является сотрудником Азовского музея-заповедника, два дня в неделю занимается прикладной работой: изучает скелеты, вычисляет их возраст, делает замеры. В остальное время вносит данные в электронные базы, пишет отчёты, подготавливает научные работы.



Кабинет Елены Фёдоровны заслуживает отдельного описания. Большое помещение заставлено стеллажами, доверху забитыми картонными коробками, из-за чего комната кажется тесной. Из щелей в коробках на людей смотрят беззубые черепа. На столе антрополога разложены инструменты для измерения глазниц, челюстей и прочего.













Единственная кафедра в СССР



Елена Батиева родилась в Каменске-Шахтинском. Ещё в школе она поняла, что хочет всю жизнь заниматься изучением человека. В то время единственная кафедра антропологии была в МГУ. Поступить туда и так было пределом мечтаний, а стать студентом единственной в СССР кафедры — практически невозможно. Первый экзамен Елена не смогла сдать на пятёрку, поэтому дальше даже не стала пробовать. Чтобы не ждать год, поступила в РГУ (нынешний ЮФУ) на биолога.







В университете ей посчастливилось завести дружеские отношения с преподавателем- палеонтологом Верой Байгушевой. Женщина отметила стремление студентки стать антропологом и устроила так, чтобы Елена могла посещать курсы, лекции, практические занятия в МГУ, а также ездить в экспедиции с московскими студентами. Так она смогла получить желаемое образование.



«Эшелон смерти»



Защитив диссертацию, Елену пригласили работать в Южный научный центр при РАН. В научном центре работа по большей части была направлена на написание исследовательских и научных работ, подготовку публикаций. Из-за этих бумажек практически не оставалось времени на полевую и прикладную работу.



Работа Елены в ЮНЦ выпала на время Первой чеченской войны. Тогда на «эшелоне смерти» на пути в Ростов в вагонах-рефрижераторах лежали неопознанные тела российских солдат, погибших в результате боевых действий. Так как по внешнему виду определить их личности было невозможно, специалисты обратились за помощью к Елене Батиевой. На тот момент в близлежащих районах не было антропологов, и женщина обучала работников лаборатории, чтобы те могли с помощью костей опознать человека. Эта работа заняла много лет.



- Спустя годы работы в ЮНЦ, когда мне исполнилось 60 лет, я решила, что хочу заниматься только тем, что мне нравится. Обязательные публикации, индекс цитируемости — меня это не интересует. Конечно, я пишу научные работы, но только так, как я считаю нужным, поэтому я пошла работать в музей.



Археологи во время раскопок часто находят человеческие останки. Зафиксировав положение скелета, они откапывают его и относят Елене. В кабинете антрополога — более 2 000 тысяч останков древних жителей Донского края. От кого-то осталась только горстка зубов или один позвонок, от кого-то — целый скелет.











Невесты Петра



С помощью специальных инструментов специалист делает замеры, определяет возраст и пол человека, его принадлежность к этнической и социальной группам. Такие исследования позволяют делать интересные открытия. Несколько лет назад в Азове обнаружили братскую могилу, в которой во время правления Петра I похоронили более 600 местный жителей. На некоторых останках были тканевые повязки, которые носили незамужние девушки. Невест в Азов присылал сам император, чтобы заселить отвоёванный у турок город.



Изучив скелеты, Елена обнаружила, что у девушек были пороки развития костей и суставов ног, то есть Пётр присылал сюда хромых девиц, которым не светило выйти замуж в столице.



- Также археологи нашли скелет женщины с болезнью Бехтерева, которая поражает суставы и позвоночник. Древняя жительница умерла довольно в позднем возрасте для времён Средневековья — 35-40 лет. Болезнь Бехтерева и сейчас не лечится. Прогрессируя, она сгибает человека пополам. Найденная же нами дама всеми силами пыталась сохранить прямым свой позвоночник. Видимо, она была не бедной, раз могла позволить себе не работать и заниматься здоровьем.



Покойница с приданым



В коллекции антрополога лежат и ещё более интересные экземпляры. Один из них был найден на Вертолётном поле. Возраст этого красноватого черепа — около 7 000 лет. На затылочной части есть отверстие от трепанации.







В соседней коробке лежит череп женщины, которую работники музея называют царицей. Рядом с её скелетом в земле лежали золотые украшения общим весом порядка шести килограммов.



- По такому черепу сразу видно, что он принадлежал девушке. Он очень женственный: кость гладкая, надбровья практически не выражены. Что интересно, при жизни она получила ранение — в левом плече мы нашли осколок металлического наконечника стрелы или копья. Рана затянулась, но до наших дней дошёл её отголосок.











Костей много – специалистов мало



Елена Батиева мечтает, скооперировавшись с коллегами, открыть в Ростовской области антропологический центр. Здесь люди, которые хотят работать в этой сфере, смогут реализовать себя, ведь материала для исследования очень много. Археологи во время полевых работ находят всё новые и новые останки, которые рассказывают нам о том, как жили люди древнего мира.