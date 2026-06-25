Какая ситуация с бензином в Ростове 25 июня
В Ростове‑на‑Дону и Ростовской области сохраняется напряжённая ситуация с топливом. 25 июня на АЗС по‑прежнему наблюдаются очереди, а на отдельных станциях — перебои с поставками бензина. Подробнее о ситуации рассказывает Donday.
На крупных сетевых заправках нужные марки топлива есть, но водителям приходится стоять в очередях 1–2 часа. Нередко на АЗС ограничивают объём заправки — не заливают до полного бака. При этом даже ночные и ранние утренние поездки не гарантируют быстрого обслуживания: ростовчане рассказывают, что и в час ночи, и в 4 утра на заправках были очереди.
Цены на топливо продолжают расти: по данным Росстата, за неделю стоимость бензина увеличилась на 2 рубля. В среднем на сетевых АЗС цены такие: АИ‑92 — от 65,25 руб., АИ‑95 — от 71,25 руб., ДТ — от 76,50 руб. На небольших АЗС и АГЗС цены заметно выше: например, АИ‑92 может стоить до 130 руб. за литр. На заправках самообслуживания ситуация ещё сложнее — некоторые из них, включая популярную сеть Flesh, вовсе прекратили обслуживание клиентов.
Особенно остро проблема стоит в отдалённых районах области. В Матвеево‑Курганском районе АИ‑95 доходит до 120 руб., а в Тарасовском районе цена на бензин порой совпадает с его октановым числом: 95‑й стоит 95 руб., 92‑й — 92 руб. Дефицит ощущается и в ближайших к Ростову городах — например, в Батайске водители также сталкиваются с очередями и перебоями в поставках.
Водители по‑разному приспосабливаются к ситуации. Одни стараются держать бак полным и выбирать проверенные сетевые АЗС, другие вынуждены тратить по несколько часов на поиски топлива. На фоне дефицита на заправках порой возникают конфликты из‑за попыток проехать без очереди.
Власти оценивают ситуацию как контролируемую. По словам замгубернатора Ростовской области Анны Касьяненко, причина перебоев — внеплановые остановки и снижение производительности ряда нефтеперерабатывающих заводов. Эксперты также отмечают роль ажиотажного спроса: слухи о дефиците провоцируют людей активнее запасаться топливом, что лишь усугубляет проблему. ФАС ведёт проверку компаний, которые могут завышать цены.
Жителей просят проявлять терпение и рационально использовать топливо.