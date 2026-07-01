Какая обстановка в Ростове с бензином 1 июля: очереди и дефицит топлива
1 июля в Ростове‑на‑Дону сохраняется напряжённая ситуация с бензином. На многих АЗС — перебои с поставками и большие очереди. Водители вынуждены отслеживать наличие топлива через онлайн‑сервисы. Однако нередко по приезде выясняется, что бензин закончился либо скопилась длинная очередь.
На некоторых АЗС топлива не было в течение суток. В районе памятника Стачки утром очереди наблюдались на обеих заправках Роснефти, а к вечеру на одной из них топливо закончилось, на второй остался только дизель.
При этом полного дефицита нет: бензовозы периодически пополняют запасы на станциях. По данным на 16:50, топливо есть, и очередей нет на нескольких АЗС:
«Лукойл» на улице Текучева;
«Роснефть» на М. Нагибина, 7Б;
«Роснефть» на Шеболдаева (небольшая очередь);
«Роснефть» на Театральном проспекте (в районе Нансена);
«Роснефть» на Вагулевского, 9А.
Водители советуют выбирать заправки в менее загруженных районах города — там вероятность попасть в очередь ниже.
Цены на топливо 1 июля
«Лукойл»:
АИ‑92+ — 66,86 руб.;
АИ‑95+ — 74,55 руб.;
ДТ+ — 78,71 руб.;
АИ‑100 — 99,40 руб.
«Роснефть»:
АИ‑92 — 65,40 руб.;
АИ‑95 Premium — 73,90 руб.;
ДТ — 76,70 руб.
«Тебоил»:
АИ‑92 — 74,90 руб.;
АИ‑95 — 81,90 руб.;
АИ‑95+ — 82,90 руб.;
ДТ+ — 84,90 руб.;
АИ‑100 — 109,90 руб.