Как донские казаки Новый год справляли

Фото: Павел Чехутов

Донской край знаменит множеством самых разных традиций и поверий. Особого внимания заслуживают новогодние традиции донских казаков. В хуторах и станицах, несмотря на какую-то общую атмосферу Нового года и Рождества, празднества все-таки отличались. Где-то не наряжали елку, а наоборот, наводили порядок в доме и на подворье, а где-то забавлялись и колядовали, угощая соседей кутьей.Кстати, о кутье. Ее приготовление - один из самых главных новогодних обрядов. Кашу готовили из толченых пшеничных зерен с добавлением меда или узвара и угощали ею родственников, соседей.Что примечательно, донские казаки в своих традициях объединили языческие верования и дух христианства. По поверью, в Рождественскую неделю нечистая сила выходит из своих убежищ. Оттого наряду с христианским обычаем колядовать осталась и языческая традиция рядиться в шкуры животных, маски и костюмы колдунов и ведьм.- Мужчины и женщины, стар и млад, дабы своим видом отпугнуть нечистую силу, сами в эти дни представали в обличье нечисти, - рассказал родовой донской казак с Верхнего Хопра Павел Чехутов.Девушки же на Новый год гадали на судьбу и, конечно, суженого. Очень интересный вариант гадания - на петуха. Каким будет жених, зависело от того, к чему потянется петух. Если пьет из блюдца - будет муж выпивать, тянется к зеркалу - будет гулять, к деньгам - богатым будет, а к глине - бедным. Также гадали на обручальном кольце и башмаке - куда упадет, за того девушка и выйдет замуж.- У нас, казаков, в канун великого праздника, в красном углу, под образами, на чистой скатерти, на пучке сена или соломы стояла чаша с отваренными зернами пшеницы, политыми медом и посыпанными изюмом. С первой звездочкой на небе после молитвы казаки ели кутью, а за ней - самый скромный ужин, - добавил Павел.Накануне старого Нового года, тринадцатого января, – щедрый вечер. В этот вечер варили вареники и ходили щедровать. Вареники, как правило, делали с творогом или картошкой. Однако, несколько штук делали с мукой, солью, монетами, а также оставляли несколько пустых вареников. Если вареник достанется с мукой – жизнь будет богатой, но тяжелой, с солью – горькая, пустой вареник – пустая жизнь, а с монетой – счастливая и долгая. Обычай щедровать по сей день сохранился в донских станицах.До сих пор на сельских улицах в святочные дни можно встретить компании молодых людей, наряженных в костюмы и маски – это и есть щедровщики. В этот вечер они ходят от дома к дому, поздравляя станичников.