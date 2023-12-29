Как будет работать ростовский водоканал на новогодних праздниках

Фото: Ростов ру

По всей стране с 31 декабря объявлены новогодние выходные. Ростовский водоканал сообщил о том, как он будет работать во время праздников.С 31 декабря по 8 января во всех центрах обслуживания клиентов будут выходные дни. Последним рабочим днем станет 30 декабря. До 16:00 будут работать офисы «Одно окно».Несмотря на праздники, горожане смогут обращаться в ростовский водоканал через личный кабинет и мобильное приложение.В случае аварийной ситуации можно позвонить по телефону горячей линии: +7 (863) 283-17-17.