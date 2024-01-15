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К утру 15 января Ростов замело снегом

К утру 15 января Ростов замело снегом
Ростов замело снегом. Дороги и тротуары скрылись под белым покрывалом к утру 15 января.

По словам местных жителей, ни ночью, ни утром практически не видно было спецтехники. Проезжая часть остается нечищеной почти во всем городе. Вероятно, коммунальщики снова упустили момент и не начали работать в режиме повышенной готовности. Теперь расчищать дороги будет куда затруднительнее: объем снега за ночь увеличился, а традиционные заторы в утренний час пик только усугубят ситуации.

К 08:30, по данным Яндекс.карты, донскую столицу сковали восьмибалльные пробки. Сложнее всего ситуация на проспектах Шолохова, Стачки, улице Доватора, Михаила Нагибина, Нансена и Вятской.
Фото: соцсети.
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