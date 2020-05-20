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К розыску пропавшего без вести жителя Новошахтинска подключилась полиция

К розыску пропавшего без вести жителя Новошахтинска подключилась полиция

Отдел полиции по городу Новошахтинску разыскивает пропавшего без вести местного жителя.

58-летний Алексей Альшанский пропал 14 мая. Он вышел из дома на улице Луговой и обратно не вернулся. С тех пор о нём ничего не известно.

В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшего. На вид мужчине - 55-60 лет, рост - около 185 сантиметров. У пропавшего худощавое телосложение, прямые русые волосы с проседью, короткая стрижка.

В день пропажи дончанин был одет в байковую кофту в клетку бело-серого цвета, тёмные брюки, синие резиновые тапочки.

Всех, кто знает, где находится Алексей Альшанский или видел его, просят сообщить по телефонам: 102, 8 (86369) 2-16-37 или 8-904-506-63-92.

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