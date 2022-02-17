Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

К пропускным пунктам на границе России с Украиной направляют экстренные службы

К пропускным пунктам на границе России с Украиной направляют экстренные службы

К контрольно-пропускным пунктам на границе России с Украиной направляют службы экстренного реагирования. Рядом с таможнями дежурят машины МЧС и ГИБДД. На решение о круглосуточном наблюдении повлияла ситуация с возможным наплывом беженцев из ДНР и ЛНР.

Максимальное количество эвакуированных замечено на КПП «Авило-Успенка». Беженцев размещают во временных пунктах проживания.


В Гуково же практически нет автомобилей с беженцами. За пару часов можно заметить около семи машин. Все они пока направляются к родным и знакомым.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.