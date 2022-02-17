К пропускным пунктам на границе России с Украиной направляют экстренные службы

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К контрольно-пропускным пунктам на границе России с Украиной направляют службы экстренного реагирования. Рядом с таможнями дежурят машины МЧС и ГИБДД. На решение о круглосуточном наблюдении повлияла ситуация с возможным наплывом беженцев из ДНР и ЛНР.Максимальное количество эвакуированных замечено на КПП «Авило-Успенка». Беженцев размещают во временных пунктах проживания.В Гуково же практически нет автомобилей с беженцами. За пару часов можно заметить около семи машин. Все они пока направляются к родным и знакомым.