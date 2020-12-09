К концу рабочей недели в Ростовской области резко похолодает до -15, и снова усилится ветер

К концу рабочей недели в Ростовской области снова похолодает. В северных районах – Вернхедонском, Чертковском, Миллеровском - столбики термометров упадут до -15 градусов.11 декабря будет дуть сильный ветер, с порывами до 18 метров в секунду. Из-за сильного потока воздушных масс возможно еще большее обмеление рек и водоемов. Уровень воды уже на критических отметках. Если и дальше будет продолжаться сгон воды, то от Дона останется лишь маленький ручеек.