К концу рабочей недели без света останутся тысячи ростовчан

Фото: Ростов ру

К концу рабочей недели тысячи ростовчан останутся без света. Информацию об этом сообщает «Донэнерго».Отрезаны от электричества 26 января с 9:00 до 16:00 будут жители улиц Пешкова, 34; Ленина, 213Б; Школьной, 18-28, 15-29; Горсоветской, 70-88, 77-79; Клавишной, 5-13, 20-26; Семашко, 48, 48А, 48Е, 50, 50А; Газетной, 51, 51А, 59; Благодатной, 179, 181, 189, 191, 168, 168/1, 168/2, 168/3; Чеканной, 29/32.В этот же день с 9.00 до 17.00 света не будет в границах: Гуковский, 1-55, 2-62; Смены, 30-34, 21А; Славинская, 1-19, 14-28; Балка, 14-26; Кривянский, 1-21, 2-20; 5-й Сахалинский, 10, 16, 41.Также, с 10.00 до 14.00 электроэнергии не будет на Максима Горького, 191-215, 164 и Чехова, 82.