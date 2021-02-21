К концу недели в Ростове тысячи жителей останутся без света

Тысячи жителей Ростова останутся без света к концу недели. Отключения электричества будут происходить 25 и 26 февраля. Причиной неудобств станет техническое обслуживания оборудования, сообщает «Донэнерго».В четверг, 25 февраля, с 10.00 до 15.00 лампочки потухнут в домах по адресам: Новостроевская, 221-245, 234-248; Кузнецкостроевский, 86-100, 61-83; Красных Партизан, 86-94, 81-87; 40 лет Победы, 246-308; Таллинский, 36-48, 39-61; Пахотная, 135-191, 186-234; Каменогорская, 1-11, 2-16.Света не будет и с 9.00 до 14.00 по адресам: 3-й Поселковый, 3-11; 4-й Поселковый, 9-21, 4-20; 5-й Поселковый, 1-15, 2-16; Войкова, 125-137, 88-96.Подачу электроэнергии приостановят с 9.00 до 17.00 в переулках и на улицах:- Закруткина, 38-62, 35-47;- Советская, 32-44;- Мясникова, 75-93;- Гвардейский, 45-57, 46-54;- Черепахина, 115-135, 96-126;- 3-й переулок;- Калинина, 179-195, 194/11;- Петрозаводская, 37-39;- Ровенская, 73-109, 74-130;- 1-я Линия, 14-40, 15-31;- 3-я Линия, 20-32, 15-33;- 5-я Линия, 2-26, 1-31;- 7-я Линия, 1-21, 2-20;- 9-я Линия, 2-4;- Скрыпника, 26-28;- Зорге, 38/195, 40-42.В пятницу, 26 февраля, неудобства ожидают жителей с 9.00 до 17.00 в домах по адресам: Доломановский, 114, 116, 118, 115-121; Буденновский, 101; Дранко, 108А, 108Б, 112; Зорге, 26, 28А, 28Б, 5; Содружества, 3; Козлова, 53-61, 54-60, 65А; Нефедова, 53, 59-61; Братский, 117-123, 146.В это же время света не будет по адресам:- Войкова, 125-137, 88-96;- Народного Ополчения 81-137, 116-180;- 3-й Поселковый, 3-11;- 4-й Поселковый, 9-21, 4-20;- 5-й Поселковый, 1-15, 2-16;- 6-я Линия, 20-38, 13-29;- 8-я Линия, 20-56, 11-53;- Мурлычёва, 69-89, 64-78.