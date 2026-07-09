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К 2030 году для Ростова планируют приобрести 33 троллейбуса. Единицы техники поступят в случае финансирования из федерального бюджета.Сведения о закупке электрического транспорта содержатся в документе планирования регулярных пассажирских перевозок. В 2027 планируют закупить 24 единицы техники за 700,6 млн рублей. Движение троллейбусов планируется восстановление троллейбусных маршрутов №№ 1, 5, 6 и 9.Еще спустя три года планируется восстановление троллейбусных маршрутов западного направления – №№ 8, 10, 12. Стоимость закупки единиц техники в количестве 9 троллейбусов оценили в 262,7 млн рублей.Напомним, что в департаменте транспорта сообщили, что в 2026 году Ростов не получит новых троллейбусов. Комплексное восстановление контактной сети и маршрутов начнется со следующего года и будет рассчитано на три этапа.