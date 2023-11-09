К 2024 году социальными сертификатами на допобразование планируется обеспечить 25% детей Ростовской области

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В Центре опережающей профессиональной подготовки прошел круглый стол на тему: «Социальный сертификат – дополнительное образование ребенка за бюджетный счет». Модератором круглого стола выступила зампредседателя Заксобрания Ростовской области – председатель комитета по образованию Светлана Мананкина. Участие в обсуждении приняли министр общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко, а также руководители и представители сферы образования муниципалитетов Дона.Как рассказала Светлана Мананкина, дополнительное образование детей в Ростовской области представлено более чем 180 организациями. Из этого числа две организации - областного подчинения, остальные – это муниципальные учреждения допобразования, и порядка 237 тысяч детей получают образовательные услуги в этих учреждениях.- В целом на организацию дополнительного образования в Ростовской области направляется совокупно более 6 миллиардов рублей в год. Система социального сертификата касается общеразвивающих программ – это кружки, секции, развивающие студии и так далее. И, конечно, когда муниципалитетами и государством направляются такие весомые средства на допобразование, хочется, чтобы они пошли на реализацию действительно востребованных и родителями, и детьми образовательных программ. А самый простой механизм эту востребованность обеспечить – это персонифицированное финансирование, - рассказала зампредседателя Законодательного Собрания Ростовской области.Светлана Мананкина отметила, что проект по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ростовской области пока работает в пилотном формате. В настоящее время стоит задача выяснить, как муниципалитеты смогли выстроить систему сертифицирования допобразования, с какими проблемами столкнулись при внедрении системы сертификатов, что нужно улучшить или исправить.Как рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко, в регионе система сертификации дополнительного образования детей работает с 1 сентября этого года. Сертификаты распространяются на детей от 5 до 18 лет, выдаются один раз и имеют определенный номинал в каждом муниципалитете. Например, в Белокалитвинском районе стоимость с сентября по декабрь составила 4 080 рублей, в Аксайском районе – 3 982 рубля. На сегодняшний день более 40 тысяч детей в Ростовской области получают допобразование по таким сертификатам.В ходе круглого стола участники обсудили доступность сертификатов и информированность людей об их получении, а также другие вопросы, связанные с организацией образовательного процесса в Ростовской области.Добавим, что сертификат дополнительного образования подразумевает оплату занятий ребенка в кружках и секциях государственных либо коммерческих учреждений. Его можно получить, подав заявку через сайт «Навигатор дополнительного образования Ростовской области», а также с помощью Госуслуг.