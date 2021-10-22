«Южному» ничто не угрожает

ОРТК «Южный хаб» стал мишенью информационной войны. Организаторы стихийного митинга рядом со старым аэропортом пытались дискредитировать новую торговую площадку. Они заявили о своем нежелании перемен и намеренно играли на страхах людей. Основной целью происходящих волнений стала дискредитация действий властей, которые стараются решить проблемы торговцев аксайских рынков.Появилась информация о том, что территория нового рынка оформлена якобы «с нарушениями», что может привести к определенным трудностям. Однако руководители «Южного хаба» заявляют, что участок, где находится их новый торговый комплекс, расположен на землях города Батайска.Муниципальные власти стремятся к развитию городской инфраструктуры и дают соответствующие разрешения на использование земель. Именно поэтому 30 сентября постановлением администрации г. Батайска ОРТК «Южный хаб» выдано разрешение осуществлять торгово-ярмарочную деятельность. За площадкой закреплен статус постоянно действующей универсальной ярмарки.Уже 1 октября торговая площадка «Южный хаб» открылась, и там началась торговля овощами, фруктами, товарами широкого потребления. На новое место предложили перебраться и торговцам временной овощной ярмарки в старом ростовском аэропорту, которая закроется 1 ноября. Коммерсантам предоставляют бесплатную перевозку имущества, низкие тарифы и арендные каникулы. Все это нужно для того, чтобы предприниматели сумели без стресса и финансовых потерь освоиться на новом месте.