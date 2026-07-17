Юрист из Ростова объяснил, как взыскать компенсацию за поломку двигателя из-за некачественного бензина

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На фоне продолжающегося дефицита топлива в Ростовской области и других регионах России автозаправочным станциям разрешили временно реализовывать бензин экологического класса Евро-3. При этом использование такого топлива в современных автомобилях может привести к серьезным неисправностям двигателя.О том, можно ли добиться компенсации, если после заправки автомобиль вышел из строя, Donday рассказал ведущий юрист консалтинговой компании «Сармат» Никита Боровков.По его словам, АЗС действительно могут ссылаться на постановление правительства № 819, которое позволяет до конца года продавать топливо с характеристиками Евро-3. Однако это не освобождает продавцов от ответственности, если покупателю реализовали товар, не соответствующий заявленным параметрам.Если на топливо указана маркировка Евро-5, а фактически оно соответствует Евро-3, это является нарушением законодательства. В таком случае, отметил юрист, применяется статья 14 Закона «О защите прав потребителей», согласно которой продавец обязан возместить ущерб, причиненный товаром ненадлежащего качества.Кроме того, предоставление недостоверной информации о товаре подпадает под действие статьи 10 закона и влечет ответственность по статье 12. Покупатель вправе рассчитывать на защиту своих прав, если топливо не соответствует характеристикам, необходимым для эксплуатации его автомобиля.Если после заправки двигатель начал работать с перебоями, глохнуть или появились другие признаки неисправности, автомобилисту необходимо собрать доказательства связи поломки с качеством топлива.Главным доказательством станет независимая экспертиза. Она должна подтвердить, что состав бензина не соответствует заявленному классу, а именно это стало причиной повреждения двигателя.Также водителю следует сохранить кассовый чек, обратиться в автосервис для фиксации неисправности и направить владельцу АЗС письменную претензию с требованием возместить причиненный ущерб.Если заправка откажется удовлетворить требования или не ответит на обращение, эксперт рекомендует провести независимую экспертизу и обратиться в суд. Расходы на проведение исследования также можно включить в сумму исковых требований.По словам Никиты Боровкова, в соответствии со статьей 18 Закона «О защите прав потребителей» именно продавец обязан доказать, что реализованное топливо соответствовало требованиям качества. При наличии доказательств суды, как правило, становятся на сторону потребителя.Дополнительно автомобилисты могут обратиться с жалобами в Росстандарт, Роспотребнадзор и прокуратуру, чтобы инициировать проверку качества топлива и привлечь АЗС к ответственности.Как отметил юрист, при правильном оформлении документов и своевременном проведении экспертизы взыскать убытки с автозаправочной станции вполне реально.