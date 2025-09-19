Фото: Правительство РО

Юрий Слюсарь официально стал губернатором Ростовской области. Инаугурация состоялась 19 сентября в центре «ДонЭкспоцентр» в Ростове.На церемонии присутствовали представители власти, культуры, бизнеса и общественности. Среди гостей были члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и Законодательного Собрания, работники федеральных и областных органов власти, представители духовенства, руководители предприятий, ученые, деятели культуры и искусства, предприниматели и общественные лидеры. Всего на мероприятии было более тысячи человек.Андрей Буров, глава избирательной комиссии Ростовской области, передал Юрию Слюсарю удостоверение о его избрании.Слюсарь произнес присягу: «Клянусь соблюдать Конституцию России, федеральные и областные законы, защищать права и свободы граждан, способствовать процветанию Ростовской области и верно служить народу».После присяги Слюсарь подписал указ о вступлении в должность и получил знак губернатора Ростовской области.