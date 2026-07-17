Юрий Слюсарь и глава следственного управления обсудили защиту прав жителей Дона

Фото: Соцсети Юрия Слюсаря.

В Ростове прошла встреча губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и руководителя следственного управления СК России по региону Аслана Хуаде. Ключевыми вопросами обсуждения стали обеспечение безопасности в области и защита прав её жителей.Аслан Хуаде сообщил, что в регионе наблюдается тенденция к снижению уровня преступности.- Основной мотив нашей работы в том, чтобы каждый житель Ростовской области чувствовал себя защищённым. Наша задача — обеспечить этот порядок, — подчеркнул Аслан Хуаде.Помимо борьбы с преступностью, следственное управление уделяет пристальное внимание защите прав социально уязвимых групп. В их числе — дети‑сироты, жильцы аварийных домов, а также участники специальной военной операции и их близкие.Важное место в работе занимает разрешение жилищных проблем и отстаивание прав граждан в этой сфере. По словам губернатора, важно не только наращивать объёмы жилищного строительства, но и оперативно реагировать на случаи нарушения прав людей. Совместными усилиями удалось добиться конкретных результатов: 168 человек получили денежные компенсации за жильё в аварийных домах, а 123 семьи стали обладателями новых квартир.На встрече отдельно обсудили поддержку участников СВО и членов их семей. Эффективно решать возникающие трудности позволяет координация действий Следственного комитета, областного правительства, фонда «Защитники Отечества» и «Народного фронта». Среди примеров такой помощи — обеспечение жильём участника СВО из Константиновска, который относится к категории детей‑сирот: ему предоставили квартиру взамен утраченного из‑за пожара жилья. Ещё один пример — содействие матери погибшего военнослужащего из Ростова. Ей помогли с оформлением и регистрацией земельного участка.Также в центре внимания остаётся защита трудовых прав жителей региона. Поскольку задержки и невыплаты заработной платы ощутимо ухудшают положение семей, такие нарушения находятся под особым контролем следственного управления и в обязательном порядке получают надлежащую правовую оценку.В рамках обсуждения затронули и проблематику в сфере миграции. Акцент сделан на противодействии фиктивной регистрации, нелегальной миграции, а также нарушениям, связанным с трудоустройством. Соблюдение миграционного законодательства должно быть обязательным как для иностранных граждан, так и для их работодателей. Стоит напомнить, что ранее Ростовская область поддержала инициативу главы донского СК о введении ограничений на отдельные виды трудовой деятельности для иностранцев.Юрий Слюсарь особо подчеркнул, что решение социальных вопросов — неизменный приоритет для областного правительства, профильных структур и муниципальных властей.- И очень ценно, что мы вместе со Следственным комитетом, следственным управлением по Ростовской области и лично с Асланом Хуаде — как с опытным и профессиональным руководителем — работаем над этой повесткой», — отметил губернатор.В конце встречи Юрий Борисович поздравил с предстоящим Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации, который празднуется 25 июля.Правительство региона и следственное управление планируют и дальше взаимодействовать. Их общая задача — поддерживать безопасность жителей, защищать их законные интересы и оперативно реагировать на поступающие обращения.