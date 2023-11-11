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Юный ростовчанин пошел выносить мусор и пропал

Юный ростовчанин пошел выносить мусор и пропал
В донской столице без вести пропал 15-летний школьник. Владислав Горохов 10 ноября вышел из дома, чтобы выбросить мусор, и исчез. Родные не знают, где может находиться подросток.

Согласно ориентировке, рост юноши – 168 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы короткие, глаза серые. Среди особых примет - круглый шрам на затылке. В день пропажи юный ростовчанин был одет в коричневое трико и серую курточку, обут в черные кроссовки.

Если вы видели Владислава, то сообщите об этом по телефонам: 112 или 102.
Фото: Ориентировка.
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