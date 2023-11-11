Юный ростовчанин пошел выносить мусор и пропал

Фото: Ориентировка.

В донской столице без вести пропал 15-летний школьник. Владислав Горохов 10 ноября вышел из дома, чтобы выбросить мусор, и исчез. Родные не знают, где может находиться подросток.Согласно ориентировке, рост юноши – 168 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы короткие, глаза серые. Среди особых примет - круглый шрам на затылке. В день пропажи юный ростовчанин был одет в коричневое трико и серую курточку, обут в черные кроссовки.Если вы видели Владислава, то сообщите об этом по телефонам: 112 или 102.