Юношу из Белгорода, разыскиваемого на Дону, нашли живым

Разыскиваемого в Ростовской области юношу из Белгорода нашли живым. Об этом 25 июля сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг».Как ранее сообщалось, Антон Т. пропал еще 25 июня. Родственники не смогли его самостоятельно найти, поэтому обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Появилась информация, что Антон мог отправиться в другой регион. Искали молодого человека и в Ростовской области.Спустя месяц появилась информация, что он найден живым. В какой области его нашли, и где он все время пропадал, неизвестно.