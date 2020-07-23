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Юношу из Белгорода, разыскиваемого на Дону, нашли живым

Юношу из Белгорода, разыскиваемого на Дону, нашли живым
Разыскиваемого в Ростовской области юношу из Белгорода нашли живым. Об этом 25 июля сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг».

Как ранее сообщалось, Антон Т. пропал еще 25 июня. Родственники не смогли его самостоятельно найти, поэтому обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Появилась информация, что Антон мог отправиться в другой регион. Искали молодого человека и в Ростовской области.

Спустя месяц появилась информация, что он найден живым. В какой области его нашли, и где он все время пропадал, неизвестно.

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