«Энергетика хорошая у камня»: ростовчанин продаёт настоящий метеорит

Ростовчанин выставил на продажу настоящий метеорит. Хозяин необычного предмета рассказал о его истории, свойствах и энергетике.Необыкновенный камень появился у Юрия 10 лет назад. Предмет внеземного происхождения нашёл его знакомый в лесу Каменского района. Это одно из нескольких обстоятельств, которые натолкнули на мысль о космическом чуде. Дело в том, что на территории этой местности априори не было подобных камней и в принципе каких-нибудь горных пород. Они не соответствуют природному ландшафту района.Кроме того, необычной показалась и сама форма метеорита.Юрий подозревал, что в структуре странного предмета содержится металл. После того, как хозяин сделал срез, он увидел металлические вещества. Однако каменная находка не обладала признаками магнита.Спустя некоторое время ростовчанин обратился к геологам и знакомым, разбирающимся в каменистых породах. Они рассмотрели необычный камень и подтвердили догадки Юрия о том, что, скорее всего, это метеорит. Полной экспертизы внеземного предмета хозяин пока не делал. Эта процедура достаточно дорогостоящая, от 30 тысяч рублей. Если покупатели захотят убедиться в подлинности метеорита, они смогут сами заказать проверку в любом научно-исследовательском институте.Юрий оценил стоимость метеорита в 700 тысяч рублей.Мужчине часто звонят и интересуются необычной находкой. Но покупателя пока не нашлось. Ростовчанин не стремится побыстрей отдать метеорит в другие руки. Он рад, что космический камень раздаёт положительную энергетику у него дома.