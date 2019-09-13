Экстренное предупреждение объявлено на Дону из-за резкого ухудшения погоды



В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшее время в регионе ожидается резкое ухудшение погоды.

По информации Ростовского гидрометцентра, в ночь на 18 сентября и до конца суток 19 сентября пройдут кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра будут достигать 22-27 м/с.



По информации департамента ГО и ЧС, на устьевом участке Дона и в Таганрогском заливе из-за нагонных явлений возможно подтопление низменных и прибрежных населённых пунктов. Также разлив воды может коснуться дорог и социально значимых объектов.

- В городе возможны подтопления низменных участков, затруднения в работе всех видов транспорта, нарушения электроснабжения потребителей в результате обрывов линий электропередачи, - предупредили в ведомстве.



Ростовчан просят быть внимательными и осторожными. По возможности следует воздержаться от выхода на улицу в непогоду.