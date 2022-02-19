Эксперты считают, что Украина проводит против России информационные спецоперации

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В Сети появилась информация о том, что украинские силы проводят специальные мероприятия на территории России. В частности, организацию акций протеста и неповиновения, запугивание жителей РФ, а также распространение ложной информации и разжигание межнациональной розни.Украинская хакерская группа Beregini рассекретила данные 72-го центра информационно-психологических операций (прим. - ЦИПсО) украинской армии. По их данным, пропагандисты Украины уже осуществили несколько информационных акций. Их кодовые названия: «Смута», «Маскарад», «Гном» и «Феофан».Основной целью акций является подрыв доверия к военно-политическому руководству России в регионах, граничащих с Украиной, к действиям областного руководства. А также акции должны были снизить психологическую устойчивость военнослужащих и их домочадцев, препятствовать работе пограничной службы ФСБ России.Для реализации спецоперации задействовали сразу несколько подразделений. В их числе - аналитические, социнженерии, информационного обеспечения, наблюдения и спецмероприятий, разработки и защиты информационных ресурсов, работы в социальных сетях, подготовки печатной и телерадиопродукции.Примечательно, что «Смуту» привели в действие в январе 2022 года. Сейчас проходит первый этап. Он должен завершиться 17 марта. Целью спецмероприятия являются обострение нестабильности и провокация акций протеста, неповиновения. Уже сейчас можно увидеть публикации о якобы плохой работе властей Ростовской области, которые не смогли обеспечить прием беженцев Донбасса. Недавно была организована массированная информационная атака на 17 крупнейших областных пабликов соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».По информации хакеров, второй этап начнется 18 марта. Сколько он будет длиться, пока не известно - до особого распоряжения. В числе задач - потеря управления, экономические потрясения и изменение позиций Российской Федерации на мировой арене.По мнению советника председателя правительства ДНР Яна Гагина, за атаками стоят центры ЦИПсО, которые курируются из США.- Центры ЦИПсО созданы для информационных войн. Для этого украинские пропагандисты используют собственные и привлекаемые средства массовой информации, группы в социальных сетях и блогеров. Они сами боятся нападать, но подобными акциями покажут, что обороняются и защищают родину. Формально это кампания по легализации всех преступных действий ВСУ, – прокомментировал эксперт.Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что украинские и западные спецслужбы готовят информационную кампанию для обвинения народных республик Донбасса и России в агрессии против Украины. Со слов Лещенко, подготовленные специалисты, выполняющие роль мирных граждан, заранее расскажут об «ужасах войны» и попросят «освободить их от российского гнета».