Эксперт Российской академии наук Алексей Архипов скончался в Ростове

В Ростове-на-Дону умер эксперт Российской академии наук (РАН) Алексей Архипов. У 67-летнего профессора экономического факультета ЮФУ диагностировали остановку сердца на фоне пневмонии. О трагедии рассказала ректор университета Инна Шевченко.Также о смерти Алексея Архипова сообщила его дочь. По словам Татьяны Зотовой, семья ждёт результат теста профессора на коронавирус.Как известно, Алексей Юрьевич был почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации. Он трудился в сфере экономических наук страны более сорока лет. Благодаря ему в РГУ (прим. ред. – Ростовский государственный университет) появился Институт экономики и внешнеэкономических связей (прим. ред. – с 2013 года – Высшая школа бизнеса ЮФУ).Также профессор являлся экспертом РАН, членом экспертного совета ВАК при Минобрнауки РФ по экономической теории, финансам и мировой экономике, вице-президентом Академии философии хозяйства и членом Российской академии естественных наук.Кроме того, Алексей Архипов стал автором более 240 научных и научно-методических работ, в числе которых – 11 монографий.Он был членом межведомственной рабочей группы по повышению международной конкурентоспособности экономики Ростовской области, Общественного совета при Минэкономразвития Ростовской области и экспертной группы Агентства стратегических инициатив Ростовской области.