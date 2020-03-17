Эксперт по изоляции: ростовчанин Серебренников рассказал, как провести карантин



Режиссёр из Ростова-на-Дону Кирилл Серебренников дал советы по поводу того, как нескучно и с пользой для себя провести карантин. Дончанин отметил, что он является экспертом по самоизоляции, так как полтора года просидел под домашним арестом.



В первую очередь Серебренников обратил внимание на то, что постоянное пребывание дома в одиночестве или с семьёй — это не божья кара, а подарок судьбы. Это время можно потратить на то, чтобы разгрести «мусор» в работе, документах, личных делах.



- Вы должны ответить на вопросы: «Кто я есть?» и «Что для меня является самым главным?». Сформулируйте эти пункты, - говорит режиссёр.



Также ростовчанин посоветовал фиксировать на бумаге всё, что с вами происходит — попросту говоря, вести дневник.



- Пишите обо всём: «я поел то, сделал то, подумал об этом». Этот «дневник изоляции» станет подспорьем для самоанализа.



Что немало важно — в период карантина появится много свободного времени. Это станет отличным периодом для того, чтобы взять с полок толстые книги. Наконец, можно будет от корки до корки прочитать «Дон Кихот», «Война и мир», «Бесконечная шутка», «Улисс», «Благоволительницы», «Маленькая жизнь».



Время изоляции также станет счастливой возможностью для того, чтобы заняться собой. Дома можно заниматься йогой, делать физкультуру. К тому же, обратите внимание на комплекс питания. Чётко спланируйте свой рацион.



Следующий пункт — сообразить, чем бы вы действительно хотели заниматься в жизни. В свободное время можно писать, рисовать, делать скульптуры — раскрыть себя с творческой стороны. Также Кирилл Серебренников посоветовал начать писать мемуары, по возможности детально и ярко рассказывая о своей жизни.



- Изучайте иностранные языки. Это бегство от болезни Альцгеймера, развитие резервуаров нашей памяти. Есть миллионов способов заниматься — онлайн, по учебникам, читая литературу. Делая каждый день маленький шажок в изучении языка, вы в итоге совершите большой прыжок.



Режиссёр порекомендовал восстановить старые связи или завести новые. Следует позвонить друзьям, бывший одноклассникам, педагогам, людям, которым вы должны сказать за что-либо «спасибо».



Последний важный пункт — получать удовольствия. Дончанин советует делать всё, что приносит вам радость: смотрите фильмы, слушайте музыку, вырастите рассаду, сшейте платье.



Напомним, сейчас жителям России советуют как можно меньше выходить из дома и по возможности оставаться на карантине. Это связано с распространением в мире коронавируса.