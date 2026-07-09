Эксперт: Численность диких лошадей в Ростовской области нужно регулировать

- Какое-то время там пасли скот. Когда место признали невыгодным для использования в качестве пастбища, то на пароме переправили животных на берег. Всех лошадей увезти оттуда не смогли. Так потомки рабочих лошадей в типе донской породы превратились в донских мустангов, - сказал Александр Липкович.

- В истории у нас был такой случай в 2010 году, когда численность достигла 400 лошадей, мы не получили разрешение на регулирование. И был страшный кризис. Из четырехсот лошадей выжили только 50, - рассказал Александр Липкович.

- У меня есть сотни и тысячи фотографий лошадей. В 2008 году там были красавцы-жеребцы с гривой до земли, с длинными хвостами. Сейчас таких не встретишь. Куцые хвостики, куцые гривы. А это объект экологического туризма, и, прежде всего, на них должно быть интересно смотреть, - объяснил специалист.

Фото: Александр Липкович

В Ростовской области необходимо контролировать размножение диких лошадей. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе государственного заповедника «Ростовский» Александр Липкович.Одной из достопримечательностей донского региона считается остров Водный. Он находится в центре соленого озера Маныч-Гудило. Именно там живет табун диких лошадей, которых называют донскими мустангами.С островом связано много легенд. По одной из них, местные лошади охраняют клад хана Батыя. По другой, животных когда-то спрятали раскулаченные казаки, рассчитывая позже вернуться за ними. Однако специалисты эти версии отвергают. По их словам, участок суши среди водоема появился только после Великой Отечественной войны из-за обводнения реки.Позже эта территория вошла в состав заповедника «Ростовский». Сейчас, по словам специалиста, с животными все в порядке, они активно размножаются. Но рост табуна нужно ограничивать, поскольку у территории есть своя емкость угодий. Проще говоря, остров может прокормить только определенное количество лошадей без вреда для экосистемы.Еще одна проблема - инбридинг, то есть близкородственное скрещивание. Оно негативно влияет на внешний вид и состояние животных.Александр Липкович считает, что численность донских мустангов необходимо регулировать. Сейчас на острове около 240 лошадей, тогда как оптимальным количеством эксперт называет 120-150 особей. В качестве решения он предлагает отлавливать часть животных и продавать их фермам.