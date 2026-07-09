Эксперт: Численность диких лошадей в Ростовской области нужно регулировать
В Ростовской области необходимо контролировать размножение диких лошадей. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе государственного заповедника «Ростовский» Александр Липкович.
Одной из достопримечательностей донского региона считается остров Водный. Он находится в центре соленого озера Маныч-Гудило. Именно там живет табун диких лошадей, которых называют донскими мустангами.
С островом связано много легенд. По одной из них, местные лошади охраняют клад хана Батыя. По другой, животных когда-то спрятали раскулаченные казаки, рассчитывая позже вернуться за ними. Однако специалисты эти версии отвергают. По их словам, участок суши среди водоема появился только после Великой Отечественной войны из-за обводнения реки.
Позже эта территория вошла в состав заповедника «Ростовский». Сейчас, по словам специалиста, с животными все в порядке, они активно размножаются. Но рост табуна нужно ограничивать, поскольку у территории есть своя емкость угодий. Проще говоря, остров может прокормить только определенное количество лошадей без вреда для экосистемы.
Еще одна проблема - инбридинг, то есть близкородственное скрещивание. Оно негативно влияет на внешний вид и состояние животных.
Александр Липкович считает, что численность донских мустангов необходимо регулировать. Сейчас на острове около 240 лошадей, тогда как оптимальным количеством эксперт называет 120-150 особей. В качестве решения он предлагает отлавливать часть животных и продавать их фермам.