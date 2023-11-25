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Эксклюзивные кадры разрушенного дома заложницы ХАМАС из Ростова показали ее родственники

Эксклюзивные кадры разрушенного дома заложницы ХАМАС из Ростова показали ее родственники
Появились эксклюзивные кадры разрушенного дома, в котором жила семья ростовчанки Ирины Татти. Женщина из Ростова-на-Дону со своей семьей находится в заложниках у ХАМАС больше месяца.

Разрушенный из-за боевых действий дом Ирины Татти и ее семьи виден на кадрах. Несущие стены и окна не перенесли ракетных ударов. Перегородки здания рухнули. Целы только две небольшие комнаты, в них находятся мебель и личные вещи семьи. Детские игрушки и старое кресло-качалка расположены в одной из комнат, а в другой стоит большая кровать с красным пледом. По беспорядку в комнатах можно предположить, что в доме побывали мародеры или, возможно, оттуда забрали все ценные вещи, когда брали ростовчан в плен.



Примерно пять лет назад 73-летняя Ирина Татти из Ростова уехала к дочке в Израиль. Семья проживала в небольшом городке, который находился недалеко от сектора Газа. После начала палестино-израильский конфликта, Ирину и ее родных взяли в заложники. Их увезли в Газу. Зятя ростовчанки убили. Сейчас о женщине и ее семье ничего не известно. Никого из них также не было в обменном списке заложников, состоявшемся 24 ноября.

Ирина Татти более 15 лет проработала фтизиатром. В Ростове-на-Дону она работала в детской поликлинике № 6 и в тубдиспансере.
Фото: Соцсети.
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