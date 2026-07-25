Экс-военком в Ростовской области получил шесть лет колонии строгого режима

Фото: Администрация Новошахтинска

Бывшего военного комиссара по Новошахтинску и Родионово-Несветайскому району Аркадия Цветкова приговорили к шести годам колонии строгого режима. Об этом Donday сообщил собственный источник.По данным следствия, по поручению руководителя сотрудники военкомата за денежное вознаграждение оформляли фиктивные основания для освобождения призывников от службы. В документы вносились ложные сведения о состоянии здоровья, благодаря чему молодым людям присваивали недостоверные категории годности.Суд признал Аркадия Цветкова виновным по 15 эпизодам, связанным со служебным подлогом, получением взятки и превышением должностных полномочий.Кроме лишения свободы, ему назначили штраф, а также запретили в течение четырех лет занимать должности, связанные с военной службой и призывом граждан. Приговор уже вступил в законную силу.