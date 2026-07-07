Экс-владелец участка на Зеленой принес в суд противоречивые документы

- Он имел в виду, что при изменении функциональности зоны человек, который уже начал строительство, имеет право продолжать свою деятельность. Но дело в том, что собственник участка начал строительство, когда зона уже поменялась. Жители добились возврата участку статуса «зеленой зоны», это произошло в декабре. А в мае там началось строительство. То, что они поставили забор раньше, ничего не значит, - рассказала корреспонденту DonDay адвокат истцов Ирина Якымив.

- Это важные доказательства бездействия администрации. Наличие объектов в «зеленой зоне» говорит о том, что наш случай не единственный. Эти документы могут помочь раскрыть дополнительные нарушения. Мы так весь район озеленим, - отметила соучредитель движения «ГорЛесНадзор» Мария Мазурок.

Фото: Мария Польдяева

В Ростовском областном суде продолжают пересматривать дело о вырубке елей на улице Зеленой. Второе заседание прошло 1 июля.На повторное рассмотрение впервые пришли представители владельца участка, а также департамента архитектуры и градостроительства Ростова.Ранее общественники заявили ходатайство об истребовании материалов проверки прокуратуры и Следственного комитета в отношении собственника участка, а также кадастровых и межевых дел. Заседание началось с приобщения поступивших документов к материалам дела.После этого сторона защиты первого владельца участка попросила приобщить к делу свои документы. Адвокат Валерий Гончаров заявил, что строительство на территории было законным. По его словам, на момент проведения работ на это место действовало разрешение на строительство. К «зеленой зоне» участок отнесли позже.Юрист отметила, что защита бывшего владельца участка приложила к делу документ, который может компрометировать их же сторону. Экс-собственник интересовался у департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения возможностью создания парковки на спорном участке. При этом на тот момент он уже продал территорию.Также защитник бывшего владельца принес в суд схемы функциональных зон. Согласно этим документам, на территории «зеленой зоны», где нельзя вести застройку, уже размещены объекты, которые противоречат установленному запрету.Участники процесса попросили суд запросить дополнительные материалы проверок. Заседание отложили на 13 июля. Судья попросила стороны ознакомиться со всеми материалами дела.Около десяти лет назад семья с ребенком-инвалидом получила землю на зеленой территории улицы Зеленой под строительство индивидуального жилого дома. Спустя годы владельцы ничего на участке не построили и продали землю. Новая хозяйка огородила территорию забором, спилила многолетние деревья и обозначила участок строительным объектом. Позже дело дошло до Верховного Суда. Высшая инстанция постановила направить его на пересмотр в Ростовский областной суд.