Экс-тренера «Ростова» Игоря Гамулу похоронят 10 декабря

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Прощание с бывшим тренером футбольного клуба «Ростов» Игорем Гамулой состоится 10 декабря. Известный тренер и футболист скончался 8 декабря на 62-м году жизни.Прискорбную весть сообщили в пресс-службе донского клуба. Отпевание Игоря Гамулы начнётся в 14:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы. После этого его похоронят на Северном кладбище города.Новость о смерти Гамулы стала настоящим шоком не только для родных, но и для всего спортивного сообщества. Слова соболезнования близким выразили РПЛ, главный тренер сборной России Валерий Карпин, известные деятели спорта и футбола. В связи со смертью Гамулы матч «Ростов» - «Урал», который состоится 11 декабря на «Ростов Арене», начнётся с минуты молчания.