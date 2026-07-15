Экс-советнику губернатора Ростовской области продлили меру пресечения в СИЗО

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Октябрьский районный суд Ростова‑на‑Дону продлил меру пресечения для экс‑советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Заседание по избранию меры пресечения прошло 15 июля.По решению суда, бывший чиновник останется в СИЗО еще на три месяца - до середины октября. Кроме того, по требованию прокурора суд продлил арест на имущество семьи бывшего чиновника, сообщает Donday.Сам Виктор Гончаров выступил против такого решения, заявив в зале суда, что отрицательно относится к продлению и содержания под стражей, и ареста имущества.Виктор Гончаров проходит по уголовному делу вместе с бывшим министром сельского хозяйства Константином Рачаловским, его заместителем Ольгой Горбаневой и предпринимателем Вадимом Ванеевым. Фигурантам вменяют превышение должностных полномочий и мошенничество. Частично свою вину признали все, кроме Гончарова: он остаётся единственным, кто полностью отрицает причастность к преступлениям, а также единственным из группы обвиняемых, находящимся в следственном изоляторе.