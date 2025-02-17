Экс-прокурор Ростова стал первым заместителем прокурора Северной Осетии
Бывший прокурор Ростова-на-Дону занял пост первого заместителя прокурора Северной Осетии. Об этом стало известно из сообщения издания Donday со ссылкой на источник.
Ранее Олег Фрикель покинул свою должность в связи с переходом на новую работу. Теперь он работает в надзорном ведомстве Республики Северная Осетия. Свои обязанности Олег Фрикель начал выполнять во Владикавказе.
Стоит отметить, что в донской столице он работал с 2021 года. Сейчас его обязанности выполняет заместитель.