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Экс-прокурор Ростова стал первым заместителем прокурора Северной Осетии

Экс-прокурор Ростова стал первым заместителем прокурора Северной Осетии
Бывший прокурор Ростова-на-Дону занял пост первого заместителя прокурора Северной Осетии. Об этом стало известно из сообщения издания Donday со ссылкой на источник.

Ранее Олег Фрикель покинул свою должность в связи с переходом на новую работу. Теперь он работает в надзорном ведомстве Республики Северная Осетия. Свои обязанности Олег Фрикель начал выполнять во Владикавказе.

Стоит отметить, что в донской столице он работал с 2021 года. Сейчас его обязанности выполняет заместитель. 
Фото: соцсети
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