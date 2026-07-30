Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Экс-начальнику управления торговли Ростова вынесли приговор

Экс-начальнику управления торговли Ростова вынесли приговор
Ленинский районный суд Ростова огласил приговор бывшему начальнику управления торговли Алексею Зайдлину. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и назначили наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии-поселении, а также трехлетнего запрета занимать должности в органах местного самоуправления.

Экс-чиновника задержали 6 февраля 2026 года. За полгода расследования было установлено, что, будучи начальником управления торговли и бытового обслуживания, Зайдлин дал распоряжение демонтировать законно установленный нестационарный торговый объект.

Суд квалифицировал это как превышение полномочий и осудил бывшего чиновника.

В настоящее время эту должность занимает Виктория Пастухова.
Фото: Администрация Ростова
1 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика