Экс-начальнику управления торговли Ростова вынесли приговор

Фото: Администрация Ростова

Ленинский районный суд Ростова огласил приговор бывшему начальнику управления торговли Алексею Зайдлину. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и назначили наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии-поселении, а также трехлетнего запрета занимать должности в органах местного самоуправления.Экс-чиновника задержали 6 февраля 2026 года. За полгода расследования было установлено, что, будучи начальником управления торговли и бытового обслуживания, Зайдлин дал распоряжение демонтировать законно установленный нестационарный торговый объект.Суд квалифицировал это как превышение полномочий и осудил бывшего чиновника.В настоящее время эту должность занимает Виктория Пастухова.