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Экс-начальник УСБ Ростова Николай Гермашев вышел из колонии

Экс-начальник УСБ Ростова Николай Гермашев вышел из колонии
Бывший начальник управления собственной безопасности (УСБ) Ростова вышел из тюрьмы. Николая Гермашева, осужденного на восемь лет колонии общего режима, выпустили по условно-досрочному освобождению, сообщил DonDay.ru.

По версии следствия, офицер Гермашев, будучи полицейским, создал ОПГ во время прохождения службы в МВД. Правоохранитель был фактическим владельцем ООО «Сырьевые ресурсы-ОФ» и ООО «Сулинуголь». С помощью посредников он организовал в 2015 году работу угольной фабрики в Новошахтинске. Тогда же Николай Гермашев обманул двух предпринимателей на крупную сумму - 13 миллионов рублей. Правоохранитель пообещал, что их компании не будут проверять. Однако за эту проверку отвечало другое подразделение МВД. Повлиять на эту ситуацию Гермашев не смог, но и деньги, переданные от предпринимателей, возвращать не стал.

Через несколько лет офицера задержали. В 2020 году суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима. При этом ему зачли в срок пребывание в СИЗО. А вскоре и вовсе выпустили по УДО. Николай Гермашев в итоге пробыл в тюрьме меньше года.

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