Экс-министра здравоохранения Быковскую отправили в колонию для опасных преступниц

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Экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская направлена в исправительное учреждение для отбывания наказания. По данным портала Donday, местом заключения определена исправительная колония № 3, расположенная в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.Суд вынес обвинительный приговор Быковской по статье о превышении должностных полномочий. В ходе судебного разбирательства было установлено, что она способствовала заключению крупных государственных контрактов между одной из компаний, региональным министерством здравоохранения и несколькими медицинскими учреждениями. Расследование длилось с осени 2019 года по весну 2022-го. В результате бывший главный медработник области была приговорена к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Исходя из того, что часть времени она провела в СИЗО, ей осталось пробыть в колонии чуть более года.Местом отбывания наказания для Татьяны Быковской определена колония общего режима, находящаяся в поселке Двубратском. Согласно информации на официальном сайте учреждения, большинство заключенных там - женщины, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.Руководство колонии отмечает хорошую дисциплину среди заключенных, что, по их мнению, является результатом эффективной работы персонала, а не строгих мер наказания. На сайте учреждения также сообщается о регулярном проведении культурных мероприятий, включая концерты, викторины, игры КВН и конкурсы красоты.Стоит отметить, что в уголовном деле фигурировал еще один обвиняемый - бывший заместитель Быковской Станислав Беседовский. Однако его освободили из-под стражи за несколько месяцев до вынесения приговора, а в январе 2024 года судебное разбирательство в отношении него было прекращено в связи с истечением срока давности.