Экс-король Малайзии отрицает сходство с сыном Воеводиной





На днях модель уроженка Таганрога Оксана Воеводина опубликовала в соцсети фотографии 5-месячного сына. Молодая мать впервые показала лицо ребёнка.



Подписчики поспешили отметить сходство малыша с отцом – бывшим королём Малайзии Мухаммадом V. Монаршая особа, в свою очередь, открещивается от единственного сына. В ответ на публикацию фото появилось заявление одного из его приближённых. Инсайдер рассказал Daily Mail, что экс-король отрицает своё отцовство. Он заявил: Леон может быть сыном любого азиата, а сама Оксана - злая и мстительная женщина.







Модель же готова сделать тест ДНК, чтобы развеять все сомнения об отцовстве.



Бывший супруг также обвинил девушку в манипуляции ребёнком, чтобы получить от него как можно больше денег. Ранее сообщалось, что после развода Воеводина потребовала оставить ей квартиру в Москве за 96 миллионов рублей и дом в Лондоне за 642 млн рублей. Ежемесячное пособие на себя и ребёнка она определила в 2 млн рублей. На это Мухаммад возмущённо ответил: «Она думает, я кто? Билл Гейтс?».



В свою очередь его представители предложили таганроженке 75 тысяч долларов в месяц и оплату аренды элитного жилья, перелетов и медицинских счетов. Из-за последних, к слову, Оксана, по её словам, оказалась по уши в долгах. Ей даже пришлось заложить дорогостоящее обручальное кольцо, чтобы с ними расплатиться.







С тех пор как между супругами произошёл разрыв, Оксана живёт в Москве. Муж оставил её одну на четвёртом месяце беременности. Никакого участия в её судьбе он больше не принимал. Развод состоялся 22 июня.



Напомним, что 49-летний султан Мухаммад V и обладательница титула «Мисс Москва-2015» 22-летняя Оксана Воеводина поженились в 2018 году. В малайзийском штате прошла тайная исламская церемония. После этого новоиспечённая супруга решила закатить шикарное торжество в России. Шикарный приём состоялся в Барвихе. Вопреки ожиданиям короля, торжество было отнюдь не скромным праздником для самых близких.







Расставание с монархом модель долго скрывала, опровергая слухи, которые всё чаще и чаще стали появляться в СМИ. Однако долго скрывать правду ей не удалось. Вскоре она официально заявила о разрыве отношений с мужем. При этом девушка уверяла, что ей неизвестна причина развода.







Западные СМИ, со ссылкой на источники, приближённые ко двору, называли причиной развода прошлое русской модели. Упоминалось участие девушки в реалити-шоу, откровенные фотографии и видео, а также многочисленные отношения с разными мужчинами.



Между тем у Воеводиной была своя версия случившегося. Она обвинила супруга в изменах.