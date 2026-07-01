Экс-губернатору Дона Василию Голубеву арендовали офис за миллион рублей в центре Ростова

Фото: Яндекс Карты, Контракт на сайте госзакупок

Правительство Ростовской области выделило более одного миллиона рублей на аренду служебного помещения для бывшего главы региона Василия Голубева. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте госзакупок.Предоставление служебного офиса бывшему губернатору осуществляется в соответствии с положениями областного закона, который гарантирует социальные и иные льготы бывшим главе региона и членам его семьи. Согласно заключенному контракту, офис будет предоставляться в качестве служебного помещения. Срок исполнения договора до 31 декабря 2026 года.Речь идет о двух кабинетах общей площадью 76 квадратных метров, расположенных в здании на Большой Садовой, 93, в центре Ростова-на-Дону. Ежемесячная стоимость аренды составит 170 тысяч рублей, эта сумма включает в себя оплату коммунальных услуг, уборку, охрану и вывоз мусора.Напомним, Василий Голубев покинул пост губернатора Ростовской области 4 ноября 2024 года, перейдя на новую должность. В конце ноября того же года он был назначен сенатором Российской Федерации, представляя в Совете Федерации Законодательное собрание Ростовской области.