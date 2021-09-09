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Экс-главный архитектор Азовского района пойдет по суд за халатность

Экс-главный архитектор Азовского района пойдет по суд за халатность
Бывший главный архитектор Азовского района пойдет предстанет перед судом. Чиновника обвиняют в халатности, из-за которой дети-сироты остались без питьевой воды в поселке Овощном.

По версии следствия, в 2018 году он выдал разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома на улице Белорусской. но архитектору не предоставили документы, которые подтверждали факт подключения здания к системе питьевого водоснабжения. Когда люди заселились в дом, оказалось, что у них нет питьевой воды - только техническая. Среди потерпевших были и дети-сироты, и дети, оставшиеся без родителей.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, из-за халатности чиновника конституционные права жильцов нарушились. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

- В ходе расследования уголовного дела обвиняемый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме, - добавили в СУ СКР по Ростовской области. - В качестве мер обеспечительного характера на его имущество судом наложен арест.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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