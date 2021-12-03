Экс-главному архитектору Ростова изменили оправдательный приговор на условный срок
Ворошиловский районный суд Ростова вынес приговор бывшему главному архитектору города Роману Илюгину. Он обвинялся в халатности и превышении должностных полномочий.
История разбирательства с экс-главным архитектором города длится с 2019 года. По версии следствия, Роман Илюгин незаконно подписал разрешение на строительство двух домов. Якобы застройщик не предоставил необходимые документы и не провёл публичные слушания. Архитектор в ходе следствия пояснил, что здания возводились в зоне жилищного строительства, поэтому все эти процедуры не были необходимыми.
Спустя почти год разбирательств суд оправдал Илюгина и потребовал выплатить только 100 тысяч рублей штрафа за халатность. По остальным статьям он был оправдан. Однако прокуратура потребовала пересмотреть дело.
Какие на этот раз доводы были представлены, доподлинно неизвестно, однако Ворошиловский районный суд дело все же пересмотрел. В связи с истечением сроков давности Илюгину не придется платить 100 тысяч рублей за халатность, а вот за превышение должностных полномочий вместо оправдательного приговора экс-главный архитектор получил три года условно с испытательным сроком на год. Кроме того, еще два года Роман Илюгин не сможет занимать должности, связанные с госслужбой.
Приговор в законную силу не вступил, и есть вариант, что осужденный захочет его обжаловать.