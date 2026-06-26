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Экс-главе Ростова Алексею Логвиненко на три месяца продлили меру пресечения

Экс-главе Ростова Алексею Логвиненко на три месяца продлили меру пресечения
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего главы города Алексея Логвиненко. Согласно решению суда, чиновник останется в следственном изоляторе до 23 сентября текущего года. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Напомним, что Алексею Логвиненко предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса. Первая связана с «Превышением должностных полномочий». По версии следствия, экс-глава города, действуя вразрез с бюджетным законодательством, инициировал привлечение кредитных средств коммерческого банка. Этот шаг, по оценкам следствия, привел к ущербу для городского бюджета, размер которого превышает 47 миллионов рублей.

Второй эпизод касается получения взятки в особо крупном размере. Согласно имеющейся у следствия информации, Алексей Логвиненко получил более 10 миллионов рублей. Эти денежные средства, как предполагается, были переданы через посредников за содействие в заключении контракта на охрану объектов, находящихся в муниципальной собственности.
Фото: Donday
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