Экс-глава донского минздрава Татьяна Быковская возглавила южный дивизион ГК «МедИнвестГрупп»

Фото: инстаграм Татьяны Быковской.

Экс-глава донского минздрава возглавила окружной дивизион ГК «МедИнвестГрупп». О новой должности Татьяны Быковской стало известно 22 ноября.Накануне бывшая чиновница выступила на конференции «Точная медицина - 21. Здравоохранение юга». Организаторы мероприятия указали ее новую должность. Она была приглашена в качестве спикера «МедИнвестГрупп» о лучевой диагностике в онкологии.- Наша компания очень большое внимание уделяет образовательному процессу и обучению врачей, - написала Татьяна Быковская на своей странице в инстаграм под снимком с конференции.Однако найти юридический адрес и подтверждение новой должности экс-главы донского минздрава оказалось непросто. В открытых списках на сайте группы компаний она не упомянута в числе экспертов, работавших на конференции, да и сама Быковская не афишировала свое новое место работы.Напомним, экс-министр здравоохранения региона Татьяна Быковская проработала на этой должности более 15 лет и ушла на пенсию в октябре 2020 года. За года карьеры она апомнилась не только наградами и грамотами, но и уголовными делами. В частности, в конце 2019 года в отношении нее завели уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. Вместе со своим замом, Станиславом Беседовским, они оказались в центре скандала об утилизации медицинских отходов, нарушив якобы закон о конкуренции при проведении закупок.Впрочем, Быковской удалось выйти сухой из воды. Почти сразу ей сняли меру пресечения, и она под подпиской о невыезде вернулась на работу, в то время как подчиненный главы до сих пор продолжает находиться под следствием.