Экс-депутат Гордумы Таганрога получил реальный срок вместо условного
Прокуратура Ростовской области добилась реального срока для директора зерноторговой компании «Белый двор Т» и бывшего депутата таганрогской Гордумы Артема Екушевского.
Чиновника обвинили в уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба составила 235 миллионов рублей. В феврале 2021 года Таганрогский городской суд приговорил Екушевского к двум годам колонии общего режима. Однако спустя пару месяцев облсуд назначил ему условный срок.
Такой расклад не устроил сторону обвинения. Она обратилась в кассационный суд для повторного рассмотрения дела. В итоге Ростовский областной суд оставил в силе первый приговор, где был предусмотрен реальный срок.
В апреле 2019 года Артем Екушевский стал фигурантом уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как считает СУ СКР по Ростовской области, он намеренно подделывал бухгалтерскую документацию компании. В итоге ущерб государству составил 235 миллионов рублей. Отметим, что в 2017 году фирма Екушевского «Белый двор Т» стала банкротом из-за долга в 614 миллионов рублей.
Судебные разбирательства по этому делу тянутся с весны 2020 года. Экс-депутат так и не признал свою вину.
В Гордуме Таганрога Артем Екушевский пятый по счету избранник народа, на которого завели уголовное дело. Кроме того, в регионе он стал первым обанкротившимся депутатом в Ростовской области с долгом свыше 400 миллионов рублей. В конце 2020 года три его земельных участка продали с молотка по сниженным ценам.