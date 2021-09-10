Экс-чиновник Азовского района пойдет под суд из-за некачественного жилья для сирот
Бывший начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Азовского района предстанет перед судом. Его обвиняют в халатности и подделке документов.
Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в 2018 году чиновник незаконно выдал индивидуальному предпринимателю разрешение на строительство, а потом - на ввод в эксплуатацию двух многоквартирных жилых домов на улице Тихой в поселке Овощном. При этом необходимые документы о подключении домов к системе водоснабжения ИП в администрацию не предоставил. Когда люди заехали в жилье, оказалось, что есть только техническая вода.
Кроме того, в 2020 году чиновник подделал разрешения на ввод в эксплуатацию фактически не достроенного здания магазина на улице Ленина в поселке Кулешовка, добавили в прокуратуре Ростовской области.
По этому же делу проходит фигурантом и экс-главный архитектор Азовского района. Как сообщал Rostov.ru, в отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье «Халатность», а на имущество наложили арест.