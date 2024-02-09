Яйца в Ростове-на-Дону за месяц подешевели почти на 7%

Фото: Ростов.ру

В столице Дона продолжают снижаться цены на яйца. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата за 5 февраля.В начале декабря 2023 года стоимость товара взлетела в несколько раз. Яйца категории С2 можно было купить примерно за 140 рублей, С1 – за 150-160 рублей. Цена на отборные (категория С0) достигала 200 рублей.После новогодних праздников продукт начал дешеветь. Согласно статистическим данным, в январе средняя стоимость продукта достигала 133 рублей. В начале февраля она снизилась на 6,7% (9 рублей) до 124.С чем связано изменение цены, точно не известно. Вероятно, ситуацию удалось стабилизировать за счет импорта товар из других стран.