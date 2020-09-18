«Я не хотела отбирать муку и драться скалкой»: ростовчанка снялась в шоу «Кондитер» на «Пятнице»
Надежда Карманцева из Ростова-на-Дону стала участницей четвёртого сезона шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». Женщина прошла первый отборочный тур и вышла в финал с лучшими кулинарами из разных регионов России.
Согласно правилам шоу каждый участник должен был приготовить торт или пирог по своему собственному рецепту, презентовать его жюри и выслушать мнение от компетентных судей. Если кулинар получал согласие от экспертов, он проходил в финал, а далее - в суперфинал и доказывал свой профессионализм в серьёзных стрессовых условиях.
Съёмки серии «Регионы России-2» с Надеждой Карманцевой проходили в Москве в конце февраля 2020 года. На участие в шоу ростовчанку вдохновили её родственники.
- Я думала, ну куда я поеду за тридевять земель со своим пирогом. А вдруг мне ещё скажут на всю страну: «Фу-фу-фу, ваш тортик невкусный», - поделилась ростовчанка.
По словам женщины, ей был интересен сам процесс съемок. У Надежды есть небольшая команда кондитеров-помощников в Ростове-на-Дону, и они когда-то хотели освоить формат авторских видео-мастер-классов и попробовать свои силы в кулинарной программе на местном телеканале. И тут подвернулся случай принять участие в шоу на «Пятнице».
Надежда заполнила анкету, прикрепила фото своих работ, рассказала о сильных сторонах и чего хочет от этой программы. После положительного ответа от координатора проекта она записала видеовизитку. Как оказалось, это был один из этапов отбора участников.
- Проштудировав несколько выпусков шоу, мне показалось, что про кремовые цветы там ещё никто не рассказывал, а это мой конёк, - отметила кондитер. - К тому же вся моя деятельность выросла из хобби, то есть я непрофессионал. Я хотела, чтобы, посмотрев на мой опыт, люди поверили в себя, чтобы они вышли за пределы своей кухни и показали себя многим людям.
Надежда никогда специально не училась этому ремеслу, но с детства угощала родных разными кушаньями. По профессии она инженер-конструктор швейных изделий и художник. При этом в семье кондитера готовили все: и женщины, и мужчины.
Во времена Великой Отечественной войны её прабабушка пекла пироги и всякие вкусности для детей и соседей из всего, что было под рукой, а дедушка руководил военно-полевой кухней и кормил бойцов. Примерно десять лет назад, в декретном отпуске, ростовчанка погрузилась в кулинарию. Это достаточно популярная тема, когда женщины, родив ребёнка, находят себя на кухне, в том числе и в кулинарном творчестве. Сначала ростовчанка пекла десерты, фотографировала, выставляла в социальные сети. Потом люди стали делать заказы и просили научить - так появилась семейная онлайн-школа. В формате мастер-классов Надежда учила всех желающих печь и делать разные фигуры из крема. Вскоре начали поступать и предложения приехать в Европу в качестве эксперта-кондитера на кулинарные мастер-классы.
Родные и близкие поддерживали участницу из Ростова на протяжении всего проекта и помогали ей в создании торта для экспертов. По задумке, кулинарный шедевр Надежды должен был говорить о том, откуда она приехала. Например, конец февраля в донской столице - уже весна, на улице тепло, всё цветёт. Поэтому торт из шоколадных песочных коржей был с абрикосовой начинкой и добавлением небольшого количества варёной сгущёнки. Украшением стали детали из того же теста и миниатюрные цветы абрикосового цвета.
- Таким образом, я хотела показать, что у нас тут ярко, сочно, вкусно. Сейчас этот рецепт у меня один из любимых. Его очень любят не только заказчики, но и члены нашей семьи.
В основу конкурсного торта лег десерт, который она раньше готовила для своего папы. Ростовчанка доработала рецепт и представила на проекте. На разработку окончательного варианта торта ушло около месяца. Надежда пробовала разные варианты приготовления начинки и добавления ингредиентов, способы обработки орехов и так далее. Вся семья дегустировала версии изделия, оценивала и выбирала лучшую.
- Это было целое исследование. До того, как презентовать, пекла его пару раз в неделю точно, пока не стала делать это автоматически. Я ещё не очень люблю запоминать цифры, граммы. А этот рецепт я учила наизусть, чтобы приготовить его в любое время и в любом месте!
Многие участники шоу везли свои пироги из регионов. Надежда не стала рисковать, ведь доставка домашнего торта в другой город - дело очень опасное, и приготовила конкурсное блюдо в Москве. Некоторые ингредиенты женщина привезла с собой из Ростова.
- Потому что только здесь, на нашем базаре, мы знаем, где купить лучшие абрикосы, курагу и орехи, - с улыбкой рассказала Надежда.
В первый отборочный день шоу участники представляли свои кондитерские шедевры. Многие узнали Надежду Карманцеву, а некоторые даже потеряли веру в себя, подумав о соперничестве с мастером тортов и кремового декора. К сожалению, организаторы решили вырезать творческую подачу тортов конкурсантов. Надежда описала, как она играла на скрипке, презентуя изделие, которому она дала название «Мелодия». Женщина несколько месяцев репетировала лирическую композицию с учителем музыки и даже записала звук на студии, чтобы достойно выступить перед экспертами.
- У меня торт состоял из пяти чёрных шоколадных коржей, как будто нотный стан. Если смотреть на торт в разрезе, орешки, ягоды напоминали нотки, - объяснила название торта Надежда. - Возможно, моя игра не была суперкачественной. Но даже Ренат попробовал сыграть на скрипке. У него, конечно, не получилось. Зато это было смешно, классно и трогательно одновременно.
Участница из Ростова получила от двух членов жюри «да» и «нет», хоть профессионалы похвалили её за правильность приготовленных полуфабрикатов. Решение оставалось от ведущего шоу и звёздного кондитера Рената Агзамова.
- В этом проекте очень любят играть на нервах. Человека провоцируют, его кидает по эмоциям... Я ожидала всего, но была уверена, что торт вкусный. И после долгой паузы Ренат мне говорит: «Надежда, вы проходите!» - вспоминает ростовчанка.
На следующий съёмочный день участников проекта ждало испытание первым кондитером страны. В четвёртом сезоне это финальное задание усложнили. Теперь вместо того, чтобы готовить изделие собственного производства, конкурсанты должны были повторить торт Рената, который заказали популярные московские блогеры. При этом требовалось сохранить размер, вес, внешний вид и вкус кулинарного шедевра. Также сложность заключалась в том, что необходимые ингредиенты были спрятаны по всей площадке и их количества хватало только на четверых участников из восьми.
- У меня было желание победить, но не любой ценой. Я не хотела всех рвать и метать, отбирать муку и драться скалкой. Я почувствовала себя пловцом, которого прислали на олимпиаду по фигурному катанию, - поделилась эмоциями Надежда.
Ростовчанка призналась, что такой заказной торт за короткий период времени и на чужой кухне, где слишком мало приборов и ингредиентов, приготовить было нереально. Приняв для себя обдуманное решение, Надежда Карманцева отказалась от участия в финальном этапе. Расчувствовавшаяся участница пожелала соперникам удачи и поблагодарила экспертов. Взамен она получила предложение от звёздного кондитера взять у него несколько мастер-классов.
- Расплакавшись, я сказала, что могла бы сделать торт из своих ингредиентов, а именно для этого шедевра мне нужно ещё поучиться, поэтому сейчас я не могу гарантировать такой торт людям на свадьбу. Кондитеру очень важно быть честным с самим собой, а не обещать клиентам тортик, чтобы потом появлялись шутки про «ожидание-реальность». Но те ребята, кто остался, молодцы, попробовали себя. Это дорогого стоит.
Надежда признается, что совсем не жалеет, что покинула шоу. Она встретилась со своими друзьями, погуляла по столице.
В настоящее время ростовская мастерица перешла на «хлеб насущный»: пироги, штрудели, рулеты. Она мечтает вернуться к путешествиям, мастер-классам, пробует освоить 3D-моделирование пирожных и тортов. Надежда добавила, что не собирается принимать участие в следующем сезоне «Кондитера». Возможно, она попробует свои силы в других программах, которые будут другого формата и содержания, где она сможет учить тому, чем владеет в совершенстве.