Изысканный канделябр 14-го века обнаружили в Ростовской области



В Ростовской области во время раскопок обнаружили изысканную древнюю вещь. Находку сделали в Азове на Петровском бульваре.



Подсвечник и масляная лампа в 14-м веке были теми вещами быта, без которых не мог обойтись ни один древний житель. Однако даже такие привычные предметы могли быть изысканной деталью интерьера. Некоторые средневековые ремесленники подходили к делу творчески и выполняли канделябры в особом стиле. Именно одно из таких уникальных изделий удалось найти азовским археологам.



- Мастера сочетали в одном сосуде масляную лампу и подсвечник на высокой ножке, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. – Такие предметы были намного удобнее сосудов без ножки, но почему-то мы их практически не находим. Кажется, люди меньше пользовались ими.



Данный канделябр сохранился лучше других находок.