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Известный болельщик ФК «Ростов» скончался во сне

Известный болельщик ФК «Ростов» скончался во сне
Один из известных болельщиков ФК «Ростов» умер во сне. 25-летний Геннадий Сазыкин по прозвищу Сазан ушел из жизни 11 апреля.

Парень был полон сил, не жаловался на здоровье. Его скоропостижная смерть стала большим потрясением для близких и друзей. Как рассказал DonDay.ru отчим Андрей, у молодого человека осталась жена.

В юности ростовчанин и сам играл в футбол. Однако свою жизнь решил связать с совершенно другим видом деятельности. Последние несколько лет Геннадий работал на теплоходе.

Болельщики «Ростова» запомнили его как светлого и жизнерадостного человека, настоящего фаната донской команды. Сазан не пропускал ни одного матча «желто-синих» - будь то домашняя встреча или выезд в другой город.

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