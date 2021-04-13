Известный болельщик ФК «Ростов» скончался во сне

Один из известных болельщиков ФК «Ростов» умер во сне. 25-летний Геннадий Сазыкин по прозвищу Сазан ушел из жизни 11 апреля.Парень был полон сил, не жаловался на здоровье. Его скоропостижная смерть стала большим потрясением для близких и друзей. Как рассказал DonDay.ru отчим Андрей, у молодого человека осталась жена.В юности ростовчанин и сам играл в футбол. Однако свою жизнь решил связать с совершенно другим видом деятельности. Последние несколько лет Геннадий работал на теплоходе.Болельщики «Ростова» запомнили его как светлого и жизнерадостного человека, настоящего фаната донской команды. Сазан не пропускал ни одного матча «желто-синих» - будь то домашняя встреча или выезд в другой город.