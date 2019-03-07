Изумрудный город: ростовчанин предлагает покрасить крыши зданий в зелёный цвет



Ростовчанин предлагает изменить цвет крыш городских зданий на зелёный. По его словам, это позволит городу стать более запоминающимся. Ростов можно будет узнать только по одному взгляду на фото, как Прагу узнают по красным крышам, а Рим — по оранжевым.



- Город можно узнать с высоты по его цвету. Это делает его неповторимым и красивым на картах, фотографиях, из окон высоких зданий и кабинок колеса обозрения, - пишет Даниил Светличный.



Активист нашёл дореволюционную раскрашенную фотографию донской столицы. На кадре крыши представлены зелёными, и Даниил уверен, что так они и выглядели. По его мнению, было бы великолепно, если бы Ростов и сейчас таким стал.



Ростовчанин говорит, что необязательно все здания покрывать изумрудным цветом — некоторым постройкам он просто не подойдёт. Однако, большинство крыш стоило бы «озеленить». Внешне это компенсирует количество деревьев в городе.



- Желательно организовывать это на административном уровне. Достаточно, чтобы жильцы при планируемом капремонте крыши закупали не коричневую, а зеленую металлочерепицу. Где крыша по качеству еще в нормальном состоянии, но невзрачна, её можно просто покрасить.



Изумрудные крыши могут стать отдельной достопримечательностью Ростова.